В Ноябрьске нашли способ ремонтировать сети, не перекапывая улицы

В Ноябрьске коммунальщики нашли способ ремонтировать инженерные сети, не перекапывая улицы. «Энерго-Газ-Ноябрьск» теперь использует бестраншейный метод ремонта: сначала система проходит этап очистки, затем внутрь старой трубы подрядчики помещают модули, которые, соединяясь, формируют новую трубу.

«Иногда коллектор настолько забит, что прохода практически нет. Мы производим прочистку, все иловые накопления извлекаются. Диаметр трубы после установки модулей немного уменьшается, но за счет того, что пластик более скользкий, сопротивление движению воды уменьшается и стоки быстрее выводятся из коллектора. То есть этого достаточно для того, чтобы коллектор работал в нормальном режиме», – рассказал «Ноябрьск 24» инженер-производитель работ Евгений Абраменко.

Сейчас подрядчики производят работы на улице Советской. По планам в этом году отремонтируют участок длиной в 143 метра. К слову, его в «Энерго-Газ-Ноябрьске» называют проблемным: труба в системе имеет множество проломов, что негативно сказывается на работе канализации.

«Одно из основных преимуществ бестраншейного метода – избежание многих неудобств. К примеру, участок нуждающегося в ремонте трубопровода находится на улице Советской, и часть его проходит под основной транспортной магистралью города. Традиционный способ предусматривает проведение земляных работ, повреждение асфальтового и бетонного покрытия. Проезжую часть пришлось бы перекрыть, причем не на пару дней, а недели на две. Кроме того, бестраншейный метод позволяет избежать многих финансовых расходов. В частности, на сами земляные работы, восстановление дорожных покрытий, благоустройство газонов и так далее», – говорит заместитель главного инженера «Энерго-Газ-Ноябрьска» Виктор Рахимов.