Дознаватели выясняют причины пожара на складе «КИТа»

Причины, по которым минувшим вечером загорелся склад транспортной компании «КИТ» пока остаются неизвестными. Дознаватели не называют даже предварительных версий. По факту ЧП на складе компании проводится доследственная проверка, рассказали в отделении профилактики городской пожарной части.
Напомним, пожар на складе транспортной компании произошел вечером, в понедельник, 23 октября. Сообщение о ЧП поступило около девяти часов вечера.
«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение с торцевой стороны внутри здания склада на площади 50 м2. На ликвидацию открытого горения потребовалось 13 минут», - поясняют в отделении профилактики пожаров.
О полной ликвидации ЧП было объявлено спустя сорок минут после начала тушения. В результате пожара пострадали конструкции склада, имущество, которое находилось внутри – в копоти и залито водой.