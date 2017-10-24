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Дознаватели выясняют причины пожара на складе «КИТа»

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Причины, по которым минувшим вечером загорелся склад транспортной компании «КИТ» пока остаются неизвестными. Дознаватели не называют даже предварительных версий. По факту ЧП на складе компании проводится доследственная проверка, рассказали в отделении профилактики городской пожарной части.

Напомним, пожар на складе транспортной компании произошел вечером, в понедельник, 23 октября. Сообщение о ЧП поступило около девяти часов вечера.

 «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение с торцевой стороны внутри здания склада на площади 50 м2. На ликвидацию открытого горения потребовалось 13 минут», - поясняют в отделении профилактики пожаров.

О полной ликвидации ЧП было объявлено спустя сорок минут после начала тушения. В результате пожара пострадали конструкции склада, имущество, которое находилось внутри – в копоти и залито водой.

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