Кадыров тренирует спецотряд Росгвардии для Арктики

Росгвардия формирует отряд для проведения учебно-тренировочных занятий в Арктике. Тренировка спецподразделения начнется на базе в Гудермесе. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.

«В сводный учебный отряд в полном составе включены инструкторы РУС, которые ранее осуществили десантирование на Северный полюс. Также в него входят бойцы спецподразделения «Витязь» и СОБР «Рысь». Предварительные занятия будут проходить до апреля в РУС. Затем бойцы вылетят в Арктику, где начнется работа по изучению тактики обеспечения безопасности в суровых условиях Севера», – пишет глава Чеченской Республики.

Подготовку отряда Рамзан Кадыров и глава Федеральной службы Нацгвардии обсуждали накануне, во время рабочей встречи. Руководить учебно-тренировочным процессом поручено помощнику главы ЧР Даниилу Мартынову.

Фото instagram.com