Качество воды, условия жизни и общепит. На что еще ямальцы жалуются в Роспотребнадзор?

Окружное управление Роспотребнадзора опубликовало список самых распространенных жалоб, которые ямальцы направляют в ведомство.

Так, по итогам третьего квартала больше всего жители региона недовольны условиями проживания. Такие жалобы составляют примерно 35 процентов от общего числа заявлений, поступивших в ведомство. На втором месте в списке «недовольств» – качество питьевой воды, всего 20 обращений, или 17 с небольшим процентов от общего числа жалоб. Третье место – качество продуктов, эксплуатация общественных зданий и вопросы вакцинации – по восемь обращений по каждому поводу.

«На конец отчетного периода рассмотрено 268 обращений, в 107 случаях приняты соответствующие меры, еще 199 заявителей получили разъяснения по своим вопросам, 93 находятся на рассмотрении и еще 39 переадресованы в другие ведомства», – рассказали в окружном управлении Роспотребнадзора.

Добавим, по данным ведомства, количество жалоб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 45 процентов.

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