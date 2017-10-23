Дорожники не будут использовать реагенты для борьбы с гололедицей

В Ноябрьске дорожные службы не будут использовать реагенты для борьбы с гололедицей. Посыпать проезжую часть и тротуары дорожники будут только чистым песком – его уже заготовили.

«Мы уделяем внимание всем участкам, обрабатываем перекрестки, спуски, подъемы, подходы к пешеходным переходам, тротуары. То есть так называемые опасные участки. Работать будет техника, а это 45 единиц, помимо того, некоторые участки рабочие будут очищать вручную, например, остановочные комплексы», – рассказал «Ноябрьск 24» замдиректора по дорожному обслуживанию «Севердорстроя» Валерий Трегубов.

К слову, зимой дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме.