В Ноябрьске поселятся деревянные медведи

Деревянных медведей готовится подарить городу местный художник Кирилл Никифоров. Композиция будет выполнена из уральской сосны, сейчас автор уже трудится над новым арт-объектом.

«Это будут две скамейки, соединенные между собой. Как они будут выглядеть в итоговом варианте, кроме меня не знает никто. Я принципиально держу в тайне эскиз, чтобы сделать сюрприз горожанам», – рассказал художник N24.RU.

Помощь автору оказали градообразующие предприятия и просто неравнодушные ноябрьцы. Завершить работу Кирилл Никифоров планирует уже в конце этой недели. Как только новые скамейки будут готовы, решится и вопрос с местом их «жительства».

«Материал хороший, крепкая, чистая древесина. Простоят мишки лет тридцать, если, конечно, их не сломают. Я бы хотел заранее обратиться к горожанам с просьбой бережно относиться к новому объекту. Все-таки люди приложили огромные усилия для его создания, и хотелось бы, чтобы этот подарок городу не был испорчен», – говорит Кирилл Никифоров.