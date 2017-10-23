В ГИБДД назвали виновника утреннего ДТП на трассе

В ГИБДД подтвердили информацию о том, что один из участников утреннего ДТП на трассе не сменил своевременно резину на авто. По данным полицейских, «обувь» не по погоде была у «Приоры». К слову, именно ее водитель и стал виновником ДТП.

Как пояснили в городском отделе ГИБДД, мужчина не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где и произошло столкновение с автомобилем «Рено».

Водитель «Приоры» на карете «скорой помощи» был доставлен в ЦГБ. По последней информации, мужчина после осмотра врачами отказался от госпитализации.