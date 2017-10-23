«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» – победитель рейтинга нефтегазодобывающих компаний в номинации «ГИРС»

Компания «Московские нефтегазовые конференции» более 5 лет проводит ежегодный опрос нефтегазодобывающих компаний с целью выявления лучших нефтесервисных предприятий по различным группам оказываемых услуг. На основании опроса составляется ежегодный рейтинг ведущих нефтесервисных предприятий нефтегазовой отрасли России.

В отличие от других отраслевых опросов и рейтингов, которые основываются на оценках определенной группы экспертов, данный опрос является независимым, так как экспертами выступают непосредственно потребители нефтесервисных услуг. На основании их оценок и отзывов выявляются ведущие подрядные организации, пользующиеся наибольшим доверием у нефтегазодобывающих предприятий страны.

В 2017 году в опросе приняли участие 28 ведущих потребителей сервисных услуг нефтегазового комплекса, среди которых предприятия, входящие в ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть» и многие другие.

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» получило наивысшие оценки в номинации «Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС)» и стала одной из победителей рейтинга среди 36 участвовавших в оценке нефтесервисных компаний. 17 октября 2017 года в Москве представителям ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» была вручена заслуженная награда.

«Мы впервые с начала проведения ежегодных опросов признаны лучшими среди геофизических предприятий России. Это высокая оценка труда коллектива нашего предприятия, в котором работают высококлассные специалисты. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» постоянно повышает качество оказываемых геофизических услуг, внедряет передовые технологии и оборудование, осваивает новые горизонты работ. Это заслуга всех работников нашего предприятия», – прокомментировал итоги опроса управляющий директор ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» Сергей Слюсенко.