Ямальский омбудсмен взял под контроль дело пострадавшего в чуме малыша

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Виталий Орешкин взял под контроль дело пострадавшего в чуме малыша. Напомним, девятимесячный малыш был доставлен в городскую больницу в пятницу, 20 октября. У ребенка ожог руки – он случайно прислонился к раскаленной печи в чуме. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, по последней информации, он идет на поправку. С родителями ребенка сейчас работают органы опеки.

«По всем фактам, когда имеют место травмирования несовершеннолетних, а именно получение вреда здоровью ребенка, проводятся следственные мероприятия, проводится проверка вплоть до возбуждения уголовных дел», – рассказал «Ноябрьск 24» Виталий Орешкин.

К слову, стойбище, где ребенок получил травмы, находится в 40 километрах от Ноябрьска, на территории соседней Югры. Однако бригада Ноябрьской станции скорой помощи территориально оказалась ближе всех, потому малыша и доставили в Ноябрьск.