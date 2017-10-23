Врачи «скорой» госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя

В утреннем ДТП на трассе пострадал один из водителей. По некоторым данным, мужчина находился за рулем автомобиля «Приора». С места аварии он на карете «скорой помощи» доставлен в приемный покой Центральной городской больницы.

У пострадавшего подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, состояние его, по предварительной оценке медиков, средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла сегодня утром. На трассе, ведущей в сторону поста «Карамовский» столкнулись два автомобиля. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, они работают на месте происшествия. По словам очевидцев, на автомобиле одного из участников ДТП – летняя резина.