Водители стали меньше превышать, но реже пристёгиваться

В Ноябрьске водители стали меньше нарушать скоростной режим, но реже пользоваться ремнями безопасности. Такие данные приводит городской отдел ГИБДД. Так, за минувшую неделю на превышении скорости попались 488 автомобилистов – нарушения зафиксированы системой КРИС. Для сравнения, в период с 9 по 15 октября скоростной режим нарушили 509 водителей.

При этом незначительно увеличилось число водителей, пренебрегающих ремнями безопасности, и тех, которые не обращают внимания на запрещающие сигналы светофоров.

Больше на минувшей неделе задержано водителей, управляющих авто в состоянии опьянения – восемь. Для сравнения, неделей ранее таковых было пятеро. К слову, еще двое от теста на алкоголь отказались.