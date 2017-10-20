Подрядчики завершили реконструкцию привокзальной площади

Ремонтные работы на привокзальной площади завершены, сейчас идет процесс оформления документов и приемка объекта. Об этом «Ноябрьск 24» рассказала руководитель Дирекции муниципального заказа Юлия Смирнова. Как и было запланировано, здесь появилась парковка на 78 автомобилей с отдельной зоной для такси. Обустроена территория для велосипедных и пеших прогулок.

Кроме того, преобразившаяся привокзальная площадь станет одним из тех мест, которые украсят к новогодним праздникам, а следующей весной здесь установят вазоны с цветами и малые архитектурные формы. К примеру, есть идея установить там красивые часы или карту округа.