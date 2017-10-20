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«Садовода» из Ямальского района наказали за «теплицу» с запрещённой травой

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«Садовода» из Ямальского района наказали за «теплицу» с запрещённой травой

В Ямальском районе местный житель привлечен к ответственности за пристрастие к «садоводству». Как выяснили полицейские в ходе проверки, 43-летний мужчина создал в своей квартире все необходимые условия ля выращивания наркосодержащих растений.

«В ходе проведения осмотра места жительства были обнаружены и изъяты кусты наркосодержащих растений, которые выращивались данным гражданином в санузле квартиры, где были созданы необходимые условия для их роста: подведены свет, вентиляция, почва обрабатывалась удобрениями», – сообщили в ямальском управлении МВД.
Мужчина был привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков и незаконное культивирование запрещенных растений.

Фото УМВД ЯНАО.

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