В Самаре собрали «крылатую амфибию» по ямальскому спецзаказу

В Самаре завершается сборка самолета-амфибии специально для Ямала. Лайнер сконструирован по спецзаказу округа и адаптирован для работы в условиях Заполярья. Самолет уже называют «флагманом» малой авиации северного региона.

Сегодня, 20 октября, в Самару с рабочим визитом прибыл губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он уже побывал на авиапредприятии, где завершается работа над сборкой первой арктической «амфибии».

«Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах. Планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона. Сегодня осмотрели наш флагман на площадке конструкторского бюро. Я не исключаю, что спектр использования арктических гидросамолетов будет расширен с учетом задач освоения Северного морского пути, ледовой разведки и помощи судам», – сказал Дмитрий Кобылкин.

К слову, в ходе поездки Дмитрий Кобылкин и глава Самарской области Дмитрий Азаров планируют подписать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве регионов. Планируется обсудить совместные проекты в области высшего образования, науки, экологии, здравоохранения, молодежной политики и обменяются опытом в реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

Фото с сайта правительства ЯНАО.