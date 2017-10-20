За пять лет из аварийного жилья переселены больше восьми тысяч горожан

В Ноябрьске за пять лет из аварийного жилья переселены больше восьми тысяч человек. Такие данные приводит городской департамент имущественных отношений. Речь идет о домах, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2012 года и согласно указу президента должны быть расселены к сентябрю этого года. На сегодня, отмечают в ведомстве, указ выполнен в полном объеме.

«На начало 2017 года необходимо было переселить 49 семей, которые проживали в частично расселенных домах. Собственники квартир ожидали предоставления денежных выплат за жилые помещения. Вопрос по предоставлению выкупной стоимости был решен: из окружного бюджета выделены денежные средства для предоставления собственникам», – рассказал руководитель департамента имущественных отношений Евгений Белов.

Что касается ликвидации аварийных домов, то в этом году муниципалитет «пошел на рекорд»: демонтировано 249 непригодных для проживания объектов. На эти цели из бюджета выделено почти 35 миллионов рублей.