Поставщик ресурсов подал иск о банкротстве кооператива «Тепловик»

Арбитражный суд принял иск «Энерго-Газ-Ноябрьска» о несостоятельности гаражного кооператива «Тепловик». Поставщик ресурсов ходатайствует о признании кооператива банкротом и введении в отношении должника процедуры наблюдения.

Первое заседание, на котором рассмотрят требования кредитора, состоится уже в понедельник, 23 октября.

К слову, финансовые трудности кооператив испытывает уже на протяжении нескольких лет. По данным на август, задолженность «Тепловика» перед поставщиком ресурсов составляла около семи миллионов рублей.

Согласно уставу кооператива, рассчитаться с долгами можно было бы совместными усилиями – поделить на всех собственников гаражей. Но большинство оказались не согласны. Ранее, комментируя «Ноябрьск 24» ситуацию, юрист Алексей Климов также отметил, что банкротство – это единственный для «Тепловика» выход. Попытки «реанимировать» товарищество, по мнению Климова, бесполезны.

Фото из архива редакции.