Замначальника полиции Нового Уренгоя задержан по подозрению в мошенничестве

В Новом Уренгое задержан высокопоставленный полицейский. Заместителя начальника полиции газовой столицы Александра Ефимова подозревают в мошенничестве, сообщает NUR24.RU. Сейчас полицейский находится в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, Ефимов получил от представителей общества «Синергия» «вознаграждение» за «непроведение проверки». По разным данным, сумма варьируется от 150 тысяч до 600 тысяч рублей.

«Услугу», за которую заплатили полицейскому, он так и не оказал, потому его деяние и квалифицируют как «мошенничество».