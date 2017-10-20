Здание «Днепра» выставляют на продажу

Здание ДК «Днепр» готовы выставить на торги. Конкурс начнется в понедельник, 23 октября, и завершится 17 ноября. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента имущественных отношений Евгений Белов.

О том, что муниципалитет попытается продать здание аварийного центра, стало известно еще в августе. Это предложение властей поддержали и депутаты.

«К покупателю по окончании торгов, помимо самого здания, переходит и право собственности на земельный участок. Что касается здания, то собственник сам сможет принять решение: либо реконструировать и использовать по назначению, либо демонтировать и возвести новый объект», – говорит Белов. Стоимость объекта пока не озвучивается.

Тем временем на минувшем заседании Гордумы 19 октября депутаты приняли решение выставить на тендер еще один объект, использовать который муниципалитет не будет. Это здание библиотечно-досугового центра «Семья» в микрорайоне П-4.

«В мае 2017 года здание было признано аварийным, сейчас ответственность за его сохранность несет департамент имущественных отношений. Для нужд местных властей этот объект использовать нельзя, мы предложили включить его в прогнозный план приватизации. Здание к тому же находится на территории, привлекательной для строительства жилых домов», – говорит Белов.

Когда откроют торги на этот объект, пока неизвестно, предварительно, его оценили в 300 тысяч рублей.