Депутаты Гордумы утвердили правила благоустройства города

Депутаты Городской Думы сегодня, 19 октября, на очередном заседании утвердили правила благоустройства города. Требования разработаны для зон отдыха, рекламных конструкций и мест их размещения, а также к видам ограждений, заборов и даже к цвету фасадов домов. Привести все к единому стилю местные власти намерены в ближайшие годы.

Основные принципы – это разнообразие, комфорт для пешеходов и автомобилистов, удобство и насыщенность. Отдельная глава документа посвящена доступности объектов для маломобильных групп населения.

«Мы смогли систематизировать все наши требования и пожелания, наши – это жителей города Ноябрьска, – чтобы мы смогли в конечном итоге привести в соответствие все улицы, фасады домов, предприятия сферы обслуживания, цвет заборов, цвет газонов, все максимально систематизировать и привести к общему знаменателю, так, как видим это мы», – отметил глава администрации Алексей Романов.