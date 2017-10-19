Персональный «конец света»: должница пыталась «надавить» на энергетиков через прокуратуру

В Ноябрьске поставщик ресурсов отказался идти на очередные уступки злостной неплательщице. Взамен женщина пожаловалась в прокуратуру, в администрацию и депутату Заксобрания Ямала. Правда, хождения по инстанциям желаемых результатов горожанке не принесли – решение энергетиков осталось в силе.

«Сумма долга за электроэнергию составляет 138 тысяч рублей, на сегодня это самая крупная в городе задолженность за этот вид услуг. Неоднократно в адрес должника направлялись предупреждения об отключении, однако женщина посчитала, что энергетики незаконно обесточили ее дом», – пояснили в ноябрьском филиале ЭК «Восток».

Причем вопрос об отключении электроэнергии дома, где проживает должница, возникает уже на протяжении семи лет. За эти годы было уже два судебных заседания, оба горожанка проиграла. Пять раз она нарушала условия соглашения о рассрочке, кроме того, поставщики направили в ее адрес свыше десятка предупреждений.

«Последнее соглашение о рассрочке платежей женщина подписала в марте этого года. Как и все предыдущие, этот документ остался просто бумагой, выполнять договоренности и соблюдать график платежей горожанка не стала», – отмечают в компании.

Учитывая, что условия соглашения в очередной раз были нарушены, возобновлять подачу ресурса поставщик не будет до тех пор, пока должница не расплатится по счетам.