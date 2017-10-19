Полмиллиарда на «коммуналку»: Ямал отчитался о готовности к зиме

Ямальские власти объявили о практически стопроцентной готовности региона к зиме. Об этом замгубернатора Сергей Карасев доложил на совещании, участие в котором принимали представители всех регионов страны.

«Для арктического Ямала надежность всех систем в осенне-зимний период – это неотъемлемая часть жизни северян и безопасности стратегических мощностей ТЭКа, поэтому сбои недопустимы. Закреплена персональная ответственность. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций действуют 115 аварийных бригад, организована "горячая линия" в каждом муниципалитете», – сообщил Сергей Карасев.

Больше десятка муниципалитетов региона уже получили паспорта готовности к зиме, в их числе и Ноябрьск. Сегодня на заседании Городской Думы представители управления ЖКХ ТЭС намерены доложить депутатам о том, какие мероприятия были выполнены в ходе подготовки.

К слову, как сообщается на сайте окружного правительства, в этом году из бюджета региона на обновление объектов ЖКХ направлено полмиллиарда рублей.