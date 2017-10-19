«Скорая» подтвердила информацию о пострадавшем в ДТП на трассе

Врачи Станции скорой помощи подтвердили информацию о пострадавшем в ДТП на трассе. Ранее сообщалось, что в одной из трех аварий, которые произошли на дороге, ведущей в сторону поста ДПС «Карамовский», могли пострадать люди.

Как рассказал журналистам «Ноябрьск 24» заведующий оперативным отделом станции Георгий Головин, одна из бригад, выезжавшая сегодня на место аварии, госпитализировала пострадавшего в ЦГБ. Его состояние, предварительно, врачи оценивают как средней степени тяжести. Второй бригадой, которая также выезжала на вызов на трассу, был осмотрен ребенок – он находился в легковушке. Травм у несовершеннолетнего нет, его родители от госпитализации отказались. В ГИБДД информацию о пострадавших пока не подтверждают.