Спрос на «народные облигации» в полтора раза превысил предложение

Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, в день открытия продаж банки-агенты получили заявки на общую сумму полтора миллиарда рублей, что на 50 процентов превышает объем эмиссии.

«Это означает, что Газпромбанк и Запсибкомбанк будут удовлетворять поступившие к ним заявки на покупку ценных бумаг округа не полностью. К примеру, если в один из банков поступило запросов на покупку наших облигаций на миллиард рублей, а его доля в размещении составляет 750 миллионов, то каждая заявка будет удовлетворена на 75 процентов. Получается, если человек подал заявку на покупку 100 штук облигаций на сумму в 100 тысяч рублей, то он сможет приобрести только 75 штук на сумму в 75 тысяч», – говорит заместитель директора департамента финансов ЯНАО Ольга Медведева.

Сейчас прием заявок остановлен. В финансовых организациях отмечают, что основная часть покупателей – ямальцы, однако в списке покупателей есть и жители примерно трети регионов страны.

Напомним, продажу «народных облигаций» региона открыли в среду, 18 октября. Доходность от ценных бумаг составит 9,25 процента годовых.