Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок за город

Ноябрьская Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города. Как сообщили N24.RU в городском отделе ГИБДД, из-за ухудшения погодных условий на трассах сегодня очень скользко. Что, собственно, и прогнозировали синоптики на Ямале: дождь, мокрый снег, а ночью заморозки.

В социальных сетях тем временем уже появились первые фото с мест ДТП. Так, очевидцы успели заснять сразу три аварии на дороге, ведущей в сторону поста ДПС «Карамовский».

«Жуткий гололёд, перед нами занесло грузовик, перевернулся, жив, здоров. Дальше лежит в кювете легковушка и фура, про людей не знаю... будьте осторожны!» – пишет в сообществе «Происшествия Ноябрьск» пользователь Натали Непочатова.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, по некоторым данным, в одном из них пострадала пассажирка. Также еще одна авария зарегистрирована и по дороге в сторону аэропорта. Там водитель автобуса врезался в опору ЛЭП. По предварительной информации, мужчина мог получить травмы, на место происшествия направлена карета «скорой помощи».

Фото "Происшествия Ноябрьск" ВК