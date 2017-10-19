В городской больнице подсчитали, сколько городу не хватает педиатров

В ноябрьской городской больнице все так же остро стоит вопрос кадрового дефицита. По подсчетам специалистов, штат ЦГБ на сегодня укомплектован на 77 процентов. Так, детская поликлиника нуждается в педиатрах – медучреждение готово принять 17 таких специалистов. Кроме того, поликлинике нужны детский лор и офтальмолог.

Во взрослой больнице не хватает специалистов узкого профиля, а именно рентгенологов и кардиологов.

«У нас есть несколько программ от субъекта и федеральных, которые направлены на привлечение в город специалистов из области медицины. Им выплачиваются одномоментные пособия и компенсационные выплаты в течение трех лет. Постепенно решается и жилищный вопрос, в 2016 году для приезжих врачей город выделил 85 квартир. На данный момент свободного жилья пока нет», – рассказала «Ноябрьск 24» заместитель главного врача по медобслуживанию Надежда Шпак.