Росавтодор построит трассу, соединяющую Ямал и Москву

Росавтодор намерен построить объездную дорогу в обход Тюмени, которая обеспечит бесперебойный транзит от Москвы до Ямала. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Уральского управления автомобильных дорог Алексей Борисов, пишет «Вслух.ру».

«12 октября состоялось совещание по формированию трассы «Ямал», которая пройдет от Салехарда через трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Екатеринбург и соединит город с Москвой. Сегодняшняя тюменская кольцевая, которая даже не достроена, уже фактически является частью городской инфраструктуры», – сообщил Борисов.

По примерным подсчетам, проект обойдется в 20 миллиардов рублей. Это ориентировочная стоимость, точную сумму затрат пока не называют – проектировщики еще не приступили к работе. Строительство начнется не раньше 2025 года.