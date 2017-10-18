В Ноябрьске «народные облигации» раскупили в первый же день

Сегодня окружное правительство объявило о начале продаж ценных бумаг. В финансовом выражении регион продаст ямальцам активы на миллиард рублей. Номинал одной ценной бумаги – одна тысяча рублей.

«Интерес к инвестированию в наши облигации еще до начала продаж был очень большим: многие заранее открывали необходимые для этого брокерские счета. Это новый инструмент, который дает жителям округа возможность стать инвесторами, вложить деньги в экономику региона и получить реальный доход, потому что деньги начинают работать», – рассказала заместитель директора департамента финансов ЯНАО Ольга Медведева.

Минимальный объем покупки – 30 штук. Доходность от них, к слову, обещают свыше девяти процентов годовых.

Добавим, продажей «народных облигаций» на Ямале занимаются только два финансовых учреждения «Газпромбанк» и «Запсибкомбанк». И, по последним данным, как минимум в одном из банков, которые официально занимаются продажей облигаций в Ноябрьске, ценные бумаги раскупили еще до обеда.

Фото с сайта правительства ЯНАО.