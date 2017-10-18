Ямальские депутаты предложили разрешить кочевникам усыновлять детей

Сегодня, 18 октября, на очередном заседании Государственной Думы парламентарии в окончательном чтении рассматривают инициативу ямальских депутатов. Она касается процедуры усыновления детей из числа коренных малочисленных народов Севера.

По нормам действующего законодательства сделать этого кочевники не могут, так как чумы не рассматриваются как жилые помещения. Инициатива окружных парламентариев предполагает внесение поправок в Семейный и Гражданский кодексы.

«Предложенный ямальскими депутатами законопроект действительно необходим коренным народам, ведущим кочевой образ жизни. В ближайшем времени они получат полное право усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями их жизни», – говорит заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Елена Зленко.

В случае если Госдума примет положительное решение, документу предстоит пройти еще несколько этапов согласования, в том числе и на заседании Совета Федерации, где запланировано рассмотрение проекта Федерального закона, сообщается на официальном сайте Заксобрания ЯНАО.

Фото из архива редакции.