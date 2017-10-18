Многодетным выплатят «премию» ко Дню матери

Многодетные мамы получат единовременную выплату от социальной защиты. «Премию» им дадут ко Дню матери, который в этом году выпадает на 26 ноября. Как рассказала «Ноябрьск 24» начальник отдела управления социальной защиты населения Ирина Захарова, выплата положена женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей – по тысяче рублей на каждого ребенка.

Как отметила Захарова, матерям, которые уже состоят на учете в УСЗН, выплаты придут автоматически на счета. Тем же, кто в ведомство ранее не обращался, необходимо предоставить в управление соцзащиты пакет документов.

«Заявителям при обращении в управление необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, номер счета в банке и свидетельства о рождении всех детей. Сделать это можно до конца октября», – пояснила Ирина Захарова.