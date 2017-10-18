Премьер-министр утвердил календарь праздничных дней на 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, 18 октября, утвердил календарь праздничных дней на 2018 год. Постановление уже опубликовано на официальном сайте правительства страны.

В итоге в начале года россиян ждут сразу десятидневные каникулы – с 30 декабря по 8 января, трехдневный отдых в феврале – с 23 по 25 и четырехдневный в марте – с 8 по 11 число. Еще четыре праздничных дня выпадают на конец апреля – начало мая – с 29 по 2-е, традиционный выходной в честь празднования Дня Победы, три выходных дня с 10 по 12 июня и еще три в ноябре – с 3 по 5 число.