В жилом дворе загорелась иномарка. Дознаватели назвали причину ЧП

Пожарные дознаватели назвали причину, в результате которой в жилом дворе загорелась иномарка. ЧП случилось минувшим вечером во дворе пятиэтажки № 3 на улице Дзержинского. Сообщение на центральный пункт пожарной связи поступило около пяти часов вечера. Первые подразделения огнеборцев на месте ЧП были уже спустя четыре минуты.

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым из-под капота автомобиля. Ликвидация до прибытия пожарных подразделений», – рассказали N24.RU в отделении профилактики пожаров.

В результате у иномарки пострадали капот и двигатель, не исключено, что есть и скрытые повреждения. Причины пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Проводится доследственная проверка.