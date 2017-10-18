Обвиняемой в убийстве супруга горожанке зачитали приговор

Обвиняемой в убийстве супруга горожанке сегодня, 18 октября, зачитали приговор. По решению суда, ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сторона обвинения, к слову, просила для подсудимой семь лет в качестве наказания, защита – до пяти лет заключения, передает корреспондент «Ноябрьск 24» из зала суда.

Напомним, инцидент произошел в мае этого года. По версии следствия, вернувшийся домой супруг приревновал женщину к гостю, который в этот момент находился у них дома. После вспыхнувшей ссоры она ушла, а когда вернулась - ударила мужа ножом в грудь.

Муж чина скончался на месте. В ходе расследования был назначен ряд экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая, которая показала, что в момент совершения преступления женщина была вменяема. Сама осужденная во время следствия дала признательные показания. Известно, что на момент совершения преступления она была в состоянии алкогольного опьянения.