Госавтоинспекция города меняет график работы

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД изменил режим работы. Теперь два дня в неделю там будут принимать только тех, кто обратился в инспекцию через Интернет.

«Количество граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде, составляет 29 процентов от общего количества обращений, включая услуги по регистрации транспортных средств и приему квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений. Если разбить эти услуги, то прием экзаменов по выдаче прав составляет около 40%, по регистрации – 24%», – сказал Евгений Горный, заместитель начальника регистрационно-экзаменационного отдела.

Теперь работать с электронными очередями отдел будет по средам с 8.30 до 18.15 с перерывом на обед с 12 до 14 часов, а также по четвергам с 8.30 до 12.00. Такое решение было принято, чтобы избежать столпотворения. В остальные дни специалисты принимают в порядке живой очереди.