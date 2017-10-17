По примеру «Юноны-Вояж»: владелица фирмы «Интурист» оставила клиентов без денег и отдыха

В Ноябрьске разгорается очередной скандал в сфере туризма. По предварительным данным, десять человек оказались в списке пострадавших от действий владелицы фирмы «Интурист». Все они должны были улететь в разных направлениях по путевкам. Но в итоге одни полетели в отпуск, что называется, своим ходом, другие просто остались сидеть на чемоданах в собственных квартирах.

О том, что не улетят, некоторые узнали чуть ли не за день до назначенной даты поездки. Турагент до последнего не говорила, что даже не забронировала туры у оператора. Это стало известно, только когда люди пришли забрать деньги за сорванные отпуска. Правда, денег никто так и не увидел. В полицию уже написано три заявления. Но пострадавших может быть куда больше. По словам клиентов, руководитель турфирмы после произошедшего обещала вернуть им деньги, правда, конкретных сроков не называла, при этом очень просила не создавать общественного резонанса. Возможно, поэтому люди не спешили обращаться в правоохранительные органы.

Сейчас женщина не отвечает на звонки, а офис турагентства закрыт. По иронии судьбы он расположен там же, где раньше находилась «Юнона-Вояж». Напомним, в 2014 году клиенты этой фирмы также массово не улетели в свои отпуска по вине владелицы предприятия.