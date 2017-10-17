Мошенничества и убийств стало больше. МВД подвело итоги работы за 9 месяцев

Полицейские призывают горожан быть бдительнее. С начала года в Ноябрьске зарегистрировано 237 фактов мошенничества. За аналогичный период прошлого года их было 142. Прирост составил 67%, рассказал заместитель начальника ОМВД Ноябрьска Евгений Зинченко.

Увеличилось и количество совершенных разбойных нападений и умышленных убийств – на 50% и 100% соответственно. Все чаще в Ноябрьске преступления совершают в составе групп, таких деяний за 9 месяцев было зарегистрировано 45, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Продолжают полицейские регистрировать и преступления в сфере оборота наркотиков. Их количество составило 140, преступления по сбыту наркотических веществ – 119 случаев. Объем изъятой «продукции» составил 11 килограммов (80% от всех изъятых наркотиков в округе).

Беспокоит правоохранителей и ситуация с алкогольной зависимостью горожан. Так, в городе на сегодня зарегистрировано чуть меньше 1000 человек с диагнозом «алкоголизм». При этом на 17% увеличилось число несовершеннолетних, оказавшихся на учете из-за потребления горячительных напитков, на сегодня их 34 человека.

Есть и положительные моменты. Так, изнасилований и преступлений, совершенных в общественных местах, стало меньше. Полицейские считают, что во многом это связано с камерами видеофиксации, которыми на сегодня оснащены более 40 жилых домов.