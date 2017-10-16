Помощь к памятной дате: жертвы политических репрессий до конца октября получат деньги

30 октября Россия отметит День памяти жертв политических репрессий. По примерным подсчетам, это около 800 тысяч человек, которые поплатились за то, что были не согласны с режимом советских властей.

К памятной дате реабилитированные и пострадавшие от репрессий получат единовременную денежную выплату. Ее размер составит 1000 рублей. Сегодня на учете в управлении социальной защиты Ноябрьска состоят 123 человека, пострадавших от политического террора. Им материальная помощь будет назначена в беззаявительном порядке, т. е. идти и писать всевозможные заявления не нужно – деньги придут на счета автоматически, сообщает телеканал «Ноябрьск 24».

«Тем гражданам, которые не состоят у нас на учете в качестве получателей ежемесячных выплат, необходимо обратиться в управление и предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, удостоверение и номер счета в банке», – сказала начальник отдела управления социальной защиты населения Ирина Захарова.

Добавим, средства на поддержку репрессированных выделил бюджет региона.