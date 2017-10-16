Долгостроев больше не будет? В России создан Фонд защиты прав дольщиков

Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По плану средства из этого фонда будут направлять на завершение строительства брошенных объектов или же возмещать людям затраты за счет него. Правда, не все так просто. Их вернут только в случае, если застройщик обанкротился, но при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд. Планируется, что размер минимального взноса составит 1,2% от каждого договора долевого участия. Ориентировочно, уже в следующем году размер фонда составит около 4 млрд рублей.

«Очевидно, что эта проблема очень серьезная для нашей страны, на рынке долевого строительства нужно наводить порядок. Несмотря на ранее принятые законы, далеко не все они действуют, как следовало бы. Само понятие "обманутые дольщики" должно остаться в прошлом», – сказал Медведев.

Проблема обманутых людей, вложивших свои деньги в строительство недвижимости, не обошла стороной и наш город. Многоэтажки на ул. Советской, 28 и ул. Космонавтов, 35 должны были быть возведены еще несколько лет назад, однако после банкротства компании «Стройдом» сроки серьезно изменены. И этот вопрос до сих пор не решен.