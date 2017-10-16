Жительница Ямала поставила в тупик пятерых знатоков и выиграла 220 тысяч

Жительница Салехарда обставила сразу пятерых участников популярного телешоу «Пятеро на одного» телеканала «Россия 1». Леора Матева из окружной столицы задала вопрос, который поставил в тупик Ольгу Шелест, Андрея Урганта, Прохора Шаляпина, Алексея Липницкого и Александра Пушного. Они не смогли ответить на вопрос «Что нужно знать при написании теста для получения испанского гражданства?». Участники перечислили множество вариантов, включая названия гор, рек, колоний за пределами Пиренейского полуострова и известных личностей страны. Однако правильный ответ – рецепт супа гаспачо – так никто и не дал. В результате наша землячка из Салехарда сорвала куш в 220 тысяч рублей.

Фото russia.tv