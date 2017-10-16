Не хотел работать: житель Ноябрьска вместо исправительных работ отправится в тюрьму

Еще два года назад житель Ноябрьска совершил квартирную кражу в Смоленской области. Судья приговорил его к году исправительных работ, пять процентов от зарплаты шли в доход государства. В феврале 2017-го мужчина переехал в Ноябрьск, на исправительные работы его направили в МУП «НСАТ». Однако с апреля 2017 года осужденный перестал появляться на работе. С места жительства скрылся и в мае этого года был объявлен в розыск. Задержали беглеца в Белгороде и вернули в Ноябрьск. Снова суд. Второго шанса Фемида не дала. Ближайшие два месяца и 28 дней мужчина проведет в колонии строгого режима. Это решение осужденный еще и пытался оспорить. Но окружной суд оставил жалобу молодого человека без удовлетворения.