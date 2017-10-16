«Ревизорро» была бы в ужасе: Роспотребнадзор закрыл ноябрьский «Райт» из-за многочисленных нарушений

Территориальный отдел Роспотребнадзора приостановил деятельность крупного супермаркета «Райт» на улице Новоселов. Проверка ведомства началась еще в середине сентября и не была сюрпризом для владельцев магазина – она проходила в плановом порядке. Но по ее итогам выяснилось, что у части персонала магазина нет санитарных книжек. На прилавках – «любимое» нарушение Елены Летучей – несоблюдение товарного соседства. Не устроили проверяющих и результаты проб готовой продукции. В них обнаружены бактерии стафилококка и кишечной палочки.

Девятого октября по иску Роспотребнадзора городской суд приостановил деятельность супермаркета на 22 дня. Впрочем, открыть магазин могут раньше срока. Повторная проверка, которая была в пятницу, показала, что большинство нарушений устранено.

Всего же за девять месяцев ямальский Роспотребнадзор проинспектировал окружные торговые точки по 48 категориям. Больше всего внимания санврачи уделили мясу – проверено свыше 10 тонн. На втором месте – «молочка», 6,3 тонны. Кроме того, специалисты исследовали на предмет качества 5 тонн колбасных изделий, 4 тонны рыбы, около 2 тонн муки, свыше 1400 кг кондитерских изделий; больше тонны растительного масла, 880 кг сыра, 700 кг круп и полтонны хлеба. И это только продовольственная группа товаров.

С прилавков сняты больше полутора тонн мяса, свыше 24 декалитров алкоголя, 10 кг моющих средств и даже 512 единиц трикотажных изделий.

В основном к таким мерам ведомство прибегает, когда находит «просрочку» (если говорить о пищевых продуктах), если на товар нет соответствующих документов или продукция не соответствует установленным техническим регламентам.