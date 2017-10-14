Сегодня начали действовать новые правила выдачи водительских удостоверений

«Вступил в силу приказ МВД России "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности", вносящий изменения в два административных регламента МВД России по предоставлению государственных услуг», — сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Так, с этого дня, при сдаче экзамена на право управления автомобилем, претендент должен с первого раза продемонстрировать движение задним ходом. Кроме того, инспекторы будут серьезнее следить, чтобы ученик не врезался в виртуальные препятствия и не нарушал разметку.

Коснулись поправки и мотоциклистов. Им предстоит показывать скоростное меневрирование с элементами змейки, разгона, торможения и объезда препятствий.

Изменились и правила замены водительских удостоверений. Теперь МФЦ обязаны выдавать новые документы в течение 15 рабочих дней после обращения. То же касается и прав международного образца. Если же водительское было утеряно, то новое удостоверение будет действовать 10 лет. Раньше в таких случаях указывался срок действия, указанный в старых правах.

Фото: chastnik.ru