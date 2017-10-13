В Ноябрьске появится еще один православный храм

Он будет возведен в районе мототрассы, на улице Уренгойской. Общая площадь объекта составит около 200 квадратных метров, вместимость – 150-200 человек. Работать храм будет ежедневно, без выходных. Правда, к строительству приступят, в лучшем случае, будущей весной.

«Изначально верующие просили здесь хотя бы какую-то часовню поставить. Но по благословению нашего Владыки – архиепископа Николая – здесь будет строиться храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 2012 году была выделена земля под строительство храма. Тогда была организация, которая обещала возвести объект, но… не получилось. Сейчас появилась другая фирма. Уже готов проект фундамента, проект самого храма. Остается только вопрос финансирования. Пока все работы ведутся на средства от пожертвований», – сказал священник храма Архистратига Божия Михаила и настоятель нового храма отец Рафаил.

Помогают материально как простые горожане, так и организации. Один только проект фундамента обойдется в 200 тысяч рублей. Сейчас собрана только половина этой суммы, не говоря уже о затратах на сам комплекс (около 10 млн рублей). Он будет построен из бруса. Сейчас место под строительство объекта огорожено забором (раньше там проводила досуг молодежь), на воротах установлена соответствующая табличка. На территории в один гектар священнослужители также мечтают возвести дом причта, еще одну воскресную школу, дом священника и хозпостройки. Но это очень долгосрочные перспективы.

Кстати, праздник, в честь которого назван будущий храм, православные отметят завтра, 14 октября. По преданию, в X веке Богородица явилась святому Андрею. Произошло это в одном из храмов Константинополя. Богоматерь вместе с ангелами молилась о спасении всех христиан, а затем сняла головной убор (омофор) и распростерла над всеми верующими, взяв под свою защиту. Это легло в основу праздника. Торжественная литургия пройдет в храме в честь Покрова Богородицы, который пока базируется в небольшом вагончике. Начало в 8.30.