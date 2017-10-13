Кобылкин, Дюков и Греф расскажут, как добиться успеха

Стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры России». Его участники войдут в кадровый резерв Кремля. Проводится конкурс впервые, по личному поручению Владимира Путина.

Участие в конкурсе могут принять менеджеры не старше 50 лет. При этом, если конкурсант моложе 35-ти, его управленческий стаж должен составлять не менее двух лет. Для всех остальных порог работы на руководящей должности составляет минимум пятилетку.

Первым этапом станет онлайн-тестирование. По его итогам будут отобраны кандидаты, которые пройдут в следующий круг. Полуфиналы пройдут в восьми федеральных округах в конце ноября – декабре 2017-го, а в январе следующего года 300 лучших участников отправятся на финал конкурса в Москву. Кроме того, финалисты получат образовательные гранты на миллион рублей.

«Важнейшая вещь, возможно, главный мотивационный инструмент, – победители смогут получить в качестве наставника людей, относящихся к наиболее опытным и лучшим управленцам в стране», – сказал первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на презентации проекта.

В состав наставников вошли, в частности, глава Администрации Президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Козак, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и лишь семеро губернаторов, среди которых Дмитрий Кобылкин. Также в списке руководители крупнейших компаний страны: председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Сбербанка» Герман Греф, разработчик антивирусного ПО Евгений Касперский и другие.

За первые сутки принять участие в конкурсе решились свыше 32 тысяч человек. Именно столько онлайн-заявок зарегистрировали организаторы. Прием заявок продлится до 6 ноября.